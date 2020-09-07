«Тамбов» имеет трёхмесячную задолженность перед игроками по зарплате
Ранее появилась информация, что футболисты "Тамбова" написали письмо на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с требованием погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года.В источнике
С чего всё начиналось
В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.