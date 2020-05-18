НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Тульский футболТульский футбол
«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Metaratings
  • Тульский футбол
  • LiveSport.ru
  • Нижегородская Правда
  • Ньюс-НН
  • Газета.Ru
  • Футбол России
  • Спорт уик-энд
  • Спорт-Экспресс
  • Советский спорт
  • Sports.ru
  • RT на русском
Клуб премьер-лиги "Тамбов" может объединиться с выступающим в ФНЛ "Нижним Новгородом". Как сообщает "Спорт-Экспресс", это произойдёт, если тамбовчане сохранят место в премьер-лиге. Новый клуб будет играть в Нижнем Новгороде.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

В каком случае «Тамбов» объединится с «Нижним Новгородом»

«СЭ» стал известен сценарий, при котором выступающий в РПЛ «Тамбов» объединится с коллективом ФНЛ «Нижний Новгород». О такой возможности в конце апреля сообщал Telegram-канал «Футбольный Биги».
Спорт-Экспресс 15 мая в 08:54
Подробнее о событии
alt

ФК «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

Ньюс-НН 03:24
alt

«Газмяс»-2020. В чем смысл объединения «Тамбова» и «Нижнего Новгорода»

Советский спорт 03:07
alt

В «Тамбове» прокомментировали информацию об объединении с «Нижним Новгородом»

Metaratings 02:44
реклама
Главное
Новости