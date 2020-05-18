«Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»

Клуб премьер-лиги "Тамбов" может объединиться с выступающим в ФНЛ "Нижним Новгородом". Как сообщает "Спорт-Экспресс", это произойдёт, если тамбовчане сохранят место в премьер-лиге. Новый клуб будет играть в Нижнем Новгороде.