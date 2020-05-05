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Газета.RuГазета.Ru
«Тамбов» не собирается выкупать форварда «Спартака» Мелкадзе
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"Тамбов" не собирается выкупать нападающего московского "Спартака" Георгия Мелкадзе, сообщает ТАСС. Об этом рассказал спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков.В источнике
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Мелкадзе хочет вернуться из «Тамбова» в «Спартак»

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