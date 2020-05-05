НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеРоссияне призвали Кадырова уволить Шалимова из «Ахмата»Назван самый красивый гол в истории Лиги чемпионовВ Ferrari сделали Феттелю второе предложениеХК «Трактор» заключил новый контракт с вратарем Иваном ФедотовымФИФА ожидает получить данные московской лаборатории от WADA в маеГазета.Ru«Тамбов» не собирается выкупать форварда «Спартака» МелкадзеODDS.ru9ODDS.ruBookmaker-ratings.ruSports.ruГазета.RuМатч ТВMetaratingsSoccer.ruФутбол РоссииСпорт день за днем"Тамбов" не собирается выкупать нападающего московского "Спартака" Георгия Мелкадзе, сообщает ТАСС. Об этом рассказал спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Павел Худяков: «„Тамбов“ не сможет выкупить у „Спартака“ Мелкадзе»Матч ТВ 11:25Павел Худяков: У «Тамбова» нет возможности приобрести МелкадзеСоветский спорт 11:23Директор «Тамбова»: «Нет возможности выкупить Мелкадзе и платить ему зарплату, как в «Спартаке»Sports.ru 12:00рекламаГлавноеРоссияне призвали Кадырова уволить Шалимова из «Ахмата»Назван самый красивый гол в истории Лиги чемпионовВ Ferrari сделали Феттелю второе предложениеХК «Трактор» заключил новый контракт с вратарем Иваном ФедотовымФИФА ожидает получить данные московской лаборатории от WADA в маеНовости