«Тамбов» не собирается выкупать форварда «Спартака» Мелкадзе

"Тамбов" не собирается выкупать нападающего московского "Спартака" Георгия Мелкадзе, сообщает ТАСС. Об этом рассказал спортивный директор тамбовской команды Павел Худяков.