«Тамбов» обсуждает с РФС вопрос переезда команды в Нижний Новгород

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.