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«Тамбов» обсуждает с РФС вопрос переезда команды в Нижний Новгород
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Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.В источнике
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С чего всё начиналось
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Спортивный директор «Тамбова»: ведём переговоры о переезде в Нижний Новгород

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о переговорах с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в этом городе.
Чемпионат вчера в 13:01
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В «Тамбове» подтвердили, что клуб может переехать в Нижний Новгород

Советский спорт вчера в 15:18
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Мужчины хотят из «Тамбова» в Нижний Новгород, «Химки» отказались от РПЛ. Что вообще творится?

Футбол России вчера в 16:07
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«Тамбов» может переехать в Нижний Новгород на постоянной основе

Sportbox.RU вчера в 13:47
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