«Тамбов» обсуждает с РФС вопрос переезда команды в Нижний Новгород
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" обсуждает с Российским футбольным союзом (РФС) возможность переезда команды в Нижний Новгород на постоянной основе. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков.В источнике
С чего всё начиналось
Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил о переговорах с властями Нижнего Новгорода о возможном проведении матчей в этом городе.
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