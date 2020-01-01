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«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко
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«Тамбов» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника Александра Каплиенко.В источнике
Подробнее о событии
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Очередной украинец в РПЛ. Похоже, это становится тенденцией

Чемпионат 16:00
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«Тамбов» объявил о трансфере Александра Каплиенко

Футбол на Куличках 11:59
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«Тамбов» подтвердил трансфер Каплиенко

Спорт-Экспресс 11:43
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