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«Тамбов» объявил о трансфере Александра Каплиенко
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Защитник Александр Каплиенко перешел из тбилисского "Динамо" в "Тамбов", сообщает официальный сайт клуба.В источнике
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«Тамбов» объявил о трансфере Александра Каплиенко

Футбол на Куличках 11:59
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«Тамбов» подтвердил трансфер Каплиенко

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«Тамбов» объявил о трансфере украинца Каплиенко

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