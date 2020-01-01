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«Тамбов» объявил об уходе трех игроков
Футбол России
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Пресс-служба «Тамбова» объявила о кадровых изменениях. Команду покинули три футболиста. Из «Тамбова» ушли Владимир Сугробов, Никита Саламатов и Артем Федчук.В источнике
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Сугробов, Саламатов и Федчук покинули «Тамбов»

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«Тамбов» покинули три игрока

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«Тамбов» покинули три игрока

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