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«Тамбов» объявил о подписании полузащитника Саламатова
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26-летний полузащитник Никита Саламатов присоединился к "Тамбову". Предыдущим клубом Никиты Саламатова был "Луч".В источнике
Подробнее о событии
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«Тамбов» объявил о переходе экс-полузащитника «Луча»

Матч ТВ 05:23
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«Тамбов» объявил о переходе экс-полузащитника «Луча»

Sportbox.RU 05:23
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«Тамбов» заключил контракт с бывшим футболистом «Зенита» Саламатовым

Sport24.ru 05:17 
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