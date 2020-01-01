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В «Тамбове» подтвердили возможную аренду экс-форварда «Ювентуса»
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Директор клуба «Тамбов» заявил, что слухи об аренде экс-форварда «Ювертуса» Хан Кван Сона, играющего за клуб из Катара «Аль-Духайль» – правда.В источнике
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«Тамбов» рассматривает вариант с арендой экс-форварда «Ювентуса» Хан Кван Сона

Sportbox.RU 11:15
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«Тамбов» рассматривает вариант с арендой экс-форварда «Ювентуса» Хан Кван Сона

Матч ТВ 11:15
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«Тамбов» интересуется бывшим футболистом «Ювентуса» Хан Кван Соном

Футбол России 10:09
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