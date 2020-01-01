В «Тамбове» подтвердили возможную аренду экс-форварда «Ювентуса»

Директор клуба «Тамбов» заявил, что слухи об аренде экс-форварда «Ювертуса» Хан Кван Сона, играющего за клуб из Катара «Аль-Духайль» – правда.