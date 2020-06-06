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«Тамбов» сменит название в случае переезда клуба в Нижний Новгород
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Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков прокомментировал информацию о возможном переезде команды в Нижний Новгород.В источнике
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Подробнее о событии
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«Тамбов» сменит название в случае переезда в Нижний Новгород

ProstoProSport 05:48 
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«Тамбов» сменит название в случае переезда клуба в Нижний Новгород

RT на русском 05:30
alt

«Тамбов» сменит название в случае переезда в Нижний Новгород

Metaratings 05:01
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