«Тамбов» крупно проиграл в товарищеском матче

«Тамбов» проиграл чешскому клубу «Словацко» в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 0:3. С 38-й минуты команда Сергея Первушина играла в меньшинстве.