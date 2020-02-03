НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
«Тамбов» крупно проиграл в товарищеском матче
Sports.ru
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
«Тамбов» проиграл чешскому клубу «Словацко» в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 0:3. С 38-й минуты команда Сергея Первушина играла в меньшинстве.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Тамбов» проиграл «Словацко» в товарищеском матче

Sport24.ru 11:22 
alt

Футболисты «Тамбова» проиграли клубу «Словацко» в товарищеском матче

РИА Новости 10:57
alt

«Тамбов» уступил «Словацко» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 10:56
реклама
Главное
Новости