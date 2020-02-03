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«Тамбов» крупно проиграл в товарищеском матче
Bookmaker-ratings.ru
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  • Тамбовская жизнь
«Тамбов» проиграл чешскому клубу «Словацко» в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 0:3. С 38-й минуты команда Сергея Первушина играла в меньшинстве.В источнике
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«Тамбов» всухую проиграл «Словацко» в контрольном матче

Советский спорт вчера в 12:05 
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«Тамбов» проиграл «Словацко» в товарищеском матче

Sport24.ru вчера в 11:22 
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«Тамбов» с разгромным счетом проиграл «Словацко»

Soccer.ru вчера в 11:04 
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