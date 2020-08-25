«Тамбов» уступил «Сочи» в матче чемпионата России

"Тамбов" уступил "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:1. В составе победителей точным ударом отметился Кристиан Нобоа.