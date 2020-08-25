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«Тамбов» уступил «Сочи» в матче чемпионата России
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"Тамбов" уступил "Сочи" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 0:1. В составе победителей точным ударом отметился Кристиан Нобоа.В источнике
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Полузащитник «Сочи» Нобоа признан лучшим игроком матча с «Тамбовом»

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Нобоа назван лучшим игроком матча «Тамбов» — «Сочи»

Матч ТВ 13:27
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«Сочи» обыграл «Тамбов» благодаря голу Нобоа на 91-й минуте

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