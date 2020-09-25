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«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертой игре финала Кубка Стэнли
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Хоккеисты "Тампа Бэй Лайтнинг" в овертайме победили "Даллас Старз" в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли.В источнике
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«Тампа» в овертайме вырвала победу у «Далласа», Кучеров сделал две результативные передачи

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«Тампа» обыграла «Даллас» в четвертой игре финала Кубка Стэнли

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