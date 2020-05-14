НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеНиколич сменит Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генахТрусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к ПлющенкоКонор Макгрегор поддержал отца Хабиба НурмагомедоваОт «Феррари» ждут объявления о контракте с СайнсомPravda.RuТарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условияBookmaker-ratings.ru11Bookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руЧемпионатPravda.RuSport24.ruМатч ТВSports.ruФутбол РоссииНева СпортСпорт БИЗНЕС OnlineКомсомольская правдаМожет мне так не повезло или наоборот не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.В источнике Комментировать4Подробнее о событии «Мы не воруем эти деньги». Тарасов прокомментировал зарплаты футболистовSport.ru 03:28Дмитрий Тарасов: «Футболисты не воруют эти деньги, нам такие условия создали»Матч ТВ 03:03Тарасов — о зарплатах футболистов: мы не воруем эти деньги, нам такие условия создалиЧемпионат 02:13рекламаГлавноеНиколич сменит Сёмина на посту главного тренера «Локомотива»У биатлониста Устюгова обнаружили крайне редкие мутации в генахТрусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к ПлющенкоКонор Макгрегор поддержал отца Хабиба НурмагомедоваОт «Феррари» ждут объявления о контракте с СайнсомНовости