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Тарасов: Футболисты не воруют деньги, нам создали такие условия
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Может мне так повезло или, наоборот, не повезло. Я встану на защиту футболистов. Мы не воруем эти деньги, нам создали такие условия.В источнике
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Подробнее о событии
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«Мы не воруем эти деньги». Тарасов прокомментировал зарплаты футболистов

Sport.ru 03:28
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Дмитрий Тарасов: «Футболисты не воруют эти деньги, нам такие условия создали»

Матч ТВ 03:03
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Тарасов — о зарплатах футболистов: мы не воруем эти деньги, нам такие условия создали

Чемпионат 02:13
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