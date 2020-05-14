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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Тарасов не планирует завершать карьеру
Татар-информ
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  • Футбол России
  • Евро-футбол.ру
  • Блокнот.ру
Хавбек казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов заявил, что пока не планирует завершать игровую карьеру.В источнике
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Тарасов: завершать карьеру не собираюсь. Буду ещё мучать фанатов, пусть злятся

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Тарасов рассказал, когда планирует завершить карьеру

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