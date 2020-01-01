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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Тарасов ответил критикам: «Не собираюсь нравиться всем»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Kazanfirst.ru
  • Футбол России
  • Sportbox.RU
  • Sports.ru
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов ответил на вопросы подписчиков. Один из вопросов был связан с критикой в его адрес.В источнике
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Дмитрий Тарасов рассказал об отношении к хейту

Kazanfirst.ru 14:16
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«Живу так, как считаю нужным». Тарасов дал ответ хейтерам

Sportbox.RU 11:21
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Тарасов – о хейте в свою сторону: «Спокойно к этому отношусь. Живу так, как считаю нужным»

Бомбардир.ру 10:57
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