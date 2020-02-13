Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус

Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости. Ранее спортсмен разместил в своих соцсетях фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».