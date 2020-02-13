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Аргументы и ФактыАргументы и Факты
Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за шутки про коронавирус
Футбол России
  • Пятый канал0:28
  • Телеканал 360°1:12
  • Москва 240:54
  • Мой Брянск1:03
Футболист Дмитрий Тарасов ответил на обвинения в расизме из-за неудачной шутки про коронавирус, передает РИА Новости. Ранее спортсмен разместил в своих соцсетях фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус».В источнике
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