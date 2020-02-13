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Тарасов поехал с «Рубином» на третий сбор
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Как сообщают источники, «Рубин» на днях поехал на третий зимний сбор в Белек.В источнике
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Подробнее о событии
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Стал известен состав «Рубина» на третий сбор в Турции

Новый Век 02:26
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«Рубин» отправился на третий сбор. Тарасов поехал с командой

Футбол России 02:01
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«Рубин» взял Тарасова на третий сбор. Официальная информация о контракте ожидается позднее

Sportbox.RU 02:00
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