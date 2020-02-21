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Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
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Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.В источнике
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Источник: Тарасов выбыл на длительный срок из-за перелома ноги

Советский спорт 05:40 
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Новичок «Рубина» Дмитрий Тарасов получил серьезное повреждение ноги на сборе в Турции

Татар-информ 05:39
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Журналист «Бизнес Online»: «Под Тарасова сзади подкатился игрок основы „Рубина“. Выглядело неоправданно жестко»

Sports.ru 06:05
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