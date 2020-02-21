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Тарасов получил травму на тренировке «Рубина»
WMJ.ru
  • Телеканал 360°0:46
  • Мой Брянск0:49
Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.В источнике
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