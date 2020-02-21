НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Рубин» объявил о подписании Тарасова«Рубин» нацелился на Шатова, у которого истекает контракт с «Зенитом»«Рубин» отдал Закирова в аренду в «Волгарь»В «Рубине» прокомментировали возможное приобретение Кокорина«Рубин» дозаявил трех футболистовГлавноеТарасов получил травму на тренировке «Рубина»Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской Премьер-лигиНорвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегоходаРИА НовостиТарасов получил травму на тренировке «Рубина»Дни24223Телеканал 360°0:46Мой Брянск0:49Полузащитник казанского "Рубина" Дмитрий Тарасов досрочно завершил тренировку из-за травмы, сообщается в микроблоге футбольного клуба из Татарстана в Twitter.В источнике Комментировать59Подробнее о событии Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов выразил поддержку Дмитрию ТарасовуТатар-информ 09:42Тарасов сломал ногу сразу после подписания контракта с «Рубином»Sport.ru 06:44Тарасов три дня назад подписал контракт с «Рубином», но из-за травмы не сыграет до конца сезона. Это уже год без футболаSports.ru 11:23рекламаЕщё по теме«Рубин» объявил о подписании Тарасова«Рубин» нацелился на Шатова, у которого истекает контракт с «Зенитом»«Рубин» отдал Закирова в аренду в «Волгарь»В «Рубине» прокомментировали возможное приобретение Кокорина«Рубин» дозаявил трех футболистовГлавноеТарасов получил травму на тренировке «Рубина»Гараничев вошел в состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ-2020Гол Коваленко принес «Шахтеру» победу над «Бенфикой»«Тинькофф Банк» стал титульным спонсором Российской Премьер-лигиНорвежский лыжник обвинил Большунова в победе при помощи снегоходаНовости