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Тарасов сломал ногу через три дня после перехода в «Рубин»
Белновости
  • Телеканал 360°0:46
  • Мой Брянск0:49
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов получил травму. Об этом 21 февраля сообщает Sport24. По информации издания, Тарасов сломал ногу и выбыл на длительный срок.В источнике
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