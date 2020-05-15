Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов порассуждал на тему не лучшего отношения в России к футболистам, а также не согласился с мнением, что футболисты незаслуженно много зарабатывают.