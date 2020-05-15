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Тарасов защитил футболистов: «Мы не воруем деньги»
Sport24.ru
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Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов порассуждал на тему не лучшего отношения в России к футболистам, а также не согласился с мнением, что футболисты незаслуженно много зарабатывают.В источнике
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Бывший игрок сборной России оправдал высокие зарплаты футболистов

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