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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Pravda.Ru
  • Известия0:46
  • Телеканал 360°0:16
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Специалист в интервью радиостанции "Говорит Москва" отметила, что результатов не стоит ждать сразу.В источнике
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С чего всё начиналось
Ранее на сайте Федерации фигурного катания на коньках России появился документ, согласно которому, Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой.
РИА Новости 04:20
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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

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Татьяна Тарасова прокомментировала присвоение Плющенко статуса тренера сборной России

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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России

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