Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Советский тренер Татьяна Тарасова рассказала, что думает о назначении олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на пост тренера российской сборной по фигурному катанию, передает «Р-Спорт», ссылаясь на интервью Тарасовой для радиостанции «Говорит Москва».В источнике
С чего всё начиналось
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа, опубликованного Министерством спорта.