Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России

Советский тренер Татьяна Тарасова рассказала, что думает о назначении олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на пост тренера российской сборной по фигурному катанию, передает «Р-Спорт», ссылаясь на интервью Тарасовой для радиостанции «Говорит Москва».