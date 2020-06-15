Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. Специалист в интервью радиостанции "Говорит Москва" отметила, что результатов не стоит ждать сразу.В источнике
С чего всё начиналось
Ранее на сайте Федерации фигурного катания на коньках России появился документ, согласно которому Плющенко является одним из специалистов, работающих с национальной командой.