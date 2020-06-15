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Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Pravda.Ru
  • Известия0:46
  • Телеканал 360°0:16
Советский тренер Татьяна Тарасова рассказала, что думает о назначении олимпийского чемпиона Евгения Плющенко на пост тренера российской сборной по фигурному катанию, передает «Р-Спорт», ссылаясь на интервью Тарасовой для радиостанции «Говорит Москва».В источнике
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С чего всё начиналось
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию, следует из документа, опубликованного Министерством спорта.
Коммерсантъ вчера в 19:59
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