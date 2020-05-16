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Тарасова жестко оскорбила Роднину
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ". Напомним, Тарасова обвинила Роднину в том, что она отправила на соревнования фигуристку Елену Черкасскую несмотря на то, что у нее был рак четвертой стадии.В источнике
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«Она — про восьмидесятые, а я — о 2001-м». Татьяна Тарасова — о том, у кого «слетело с мозгами» и кто «дура законченная» в конфликте с Родниной

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру уточнила свое обвинение в адрес олимпийской чемпионки Ирины Родниной.
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«Ей кажется, что она сама себя тренировала». Татьяна Тарасова — о конфликте со своей бывшей ученицей Ириной Родниной

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