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Тарасова жестко оскорбила Роднину
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ". Напомним, Тарасова обвинила Роднину в том, что она отправила на соревнования фигуристку Елену Черкасскую несмотря на то, что у нее был рак четвертой стадии.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Она — про восьмидесятые, а я — о 2001-м». Татьяна Тарасова — о том, у кого «слетело с мозгами» и кто «дура законченная» в конфликте с Родниной

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру уточнила свое обвинение в адрес олимпийской чемпионки Ирины Родниной.
Спорт-Экспресс 07:00
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Тарасова жестко отреагировала на оскорбления Родниной о «слетевших мозгах»

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Тарасова оскорбила Роднину в ответ на слова о слетевших мозгах

Sport24.ru 08:16 
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Тарасова о Родниной: «С мозгами слетело что-то у нее. Дура законченная, мне ее жалко»

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