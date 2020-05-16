Тарасова жестко оскорбила Роднину

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова жестко оскорбила экс-фигуристку Ирину Роднину, передает "СЭ". Напомним, Тарасова обвинила Роднину в том, что она отправила на соревнования фигуристку Елену Черкасскую несмотря на то, что у нее был рак четвертой стадии.