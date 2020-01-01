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Александр Тарханов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»
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«Енисей» в своём «инстаграме» объявил о заключении контракта с Александром Тархановым. Соглашение со специалистом рассчитано на два года.В источнике
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Подробнее о событии
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Александр Тарханов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»

Чемпионат 06:38
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Тарханов подписал двухлетний контракт с «Енисеем»

Sports.ru 05:47
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Контракт Тарханова с «Енисеем» рассчитан на два года

Спорт-Экспресс 05:42
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