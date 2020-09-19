НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛМосковское «Динамо» проиграло в Тбилиси и выбыло из Лиги Европы«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиСучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлонуПавел Погребняк ждёт предложений из премьер-лигиSports.ruТарханов снова возглавит софийскую «Славию»Евро-футбол.ру17Евро-футбол.руГЛАС.RUСпорт день за днемФутбол РоссииГазета.RuLiveResult.RuBetOnМатч ТВНГС24Sputnik АрменияРБК спортSports.ruВолгоград 1Bookmaker-ratings.ruНева СпортСпорт-ЭкспрессТайга.инфоГлавный тренер «Енисея» Александр Тарханов сообщил, что согласился возглавить софийскую «Славию».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Александр Тарханов подтвердил, что покинет «Енисей» и возглавит «Славию»BetOn 06:25Тарханов снова возглавит софийскую «Славию»Sports.ru 04:14Тарханов подтвердил, что покинет «Енисей» и возглавит болгарскую «Славию»Чемпионат 04:20рекламаГлавное«Краснодар» разгромил «Химки» в матче РПЛМосковское «Динамо» проиграло в Тбилиси и выбыло из Лиги Европы«Тампа» победила «Айлендерс» и вышла в финал Кубка СтэнлиСучилов выиграл индивидуальную гонку на летнем ЧР по биатлонуПавел Погребняк ждёт предложений из премьер-лигиНовости