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Тарханов снова возглавит софийскую «Славию»
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Главный тренер «Енисея» Александр Тарханов сообщил, что согласился возглавить софийскую «Славию».В источнике
Подробнее о событии
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Александр Тарханов подтвердил, что покинет «Енисей» и возглавит «Славию»

BetOn 06:25
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Тарханов снова возглавит софийскую «Славию»

Sports.ru 04:14
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Тарханов подтвердил, что покинет «Енисей» и возглавит болгарскую «Славию»

Чемпионат 04:20
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