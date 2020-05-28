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Ташаев покинул «Рубин» и возвращается в «Спартак»
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Срок аренды полузащитника Александра Ташаева в «Рубин» подошел к концу. Игрок возвращается в «Спартак».В источнике
Подробнее о событии
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ФК «Рубин» расстался с 25-летним полузащитником

АиФ Казань 09:00
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«Рубин» расстался с 25-летним полузащитником

Татар-информ 06:39
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Ташаев возвращается в «Спартак»

Sportbox.RU 06:35
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