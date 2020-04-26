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Футбол на КуличкахФутбол на Куличках
Сергей Ташуев: «В Нидерландах приняли странное решение»
Российский специалист Сергей Ташуев поделился мнением по поводу решение досрочно завершить чемпионат Нидерландов.В источнике
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Сергей Ташуев: Вакцину найдут, а в футбол надо играть даже без болельщиков

Советский спорт 16:27
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Сергей Ташуев: «В Нидерландах приняли странное решение»

Футбол на Куличках 12:24
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Ташуев раскритиковал решение о прекращении чемпионата Нидерландов

РИА Новости 12:14
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