25-летний нападающий «КАМАЗа» Давид Караев перейдет в ФК «Урал», который выступает в РПЛ. Как стало известно ИА «Татар-информ» от источника, знакомого с ситуацией, игрок уже прошел медосмотр, в ближайшее время стороны подпишут контракт.