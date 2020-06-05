«Татар-информ»: Караев перейдет в «Урал»
Нападающий «КАМАЗа» Давид Караев станет игроком «Урала». 25-летний форварда прошел медосмотр и после подписания контракта об этом станет известно официально. Клуб из Екатеринбурга пытался пригласить игрока еще раньше.В источнике
С чего всё начиналось
25-летний нападающий «КАМАЗа» Давид Караев перейдет в ФК «Урал», который выступает в РПЛ. Как стало известно ИА «Татар-информ» от источника, знакомого с ситуацией, игрок уже прошел медосмотр, в ближайшее время стороны подпишут контракт.