Тедеско: Максименко может оплатить следующий командный ужин
Как заявляет наставник, Максименко, несмотря даже на свой юный возраст, является вратарем топ класса, поэтому команда не имеет к нему никаких претензий. Доменико отмечает, что голкипер неоднократно выручал свою команду, тем самым заслужив доверие и уважение в коллективе.В источнике Максименко – топ-вратарь. Нет вопросов, нет претензий. Он много раз выручал команду. 21 год, а играет так, будто намного старше. Вратарская позиция – одна из самых сложных в футболе, все могут ошибиться. Но он может оплатить следующий командный ужин, например.Sports.ruвчера в 16:49
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