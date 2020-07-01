Доменико Тедеско итальянский футбольный тренер

Максименко – топ-вратарь. Нет вопросов, нет претензий. Он много раз выручал команду. 21 год, а играет так, будто намного старше. Вратарская позиция – одна из самых сложных в футболе, все могут ошибиться. Но он может оплатить следующий командный ужин, например.

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вчера в 16:49