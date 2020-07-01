Тедеско: Максименко может оплатить следующий командный ужин
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение от ЦСКА в 25-м туре чемпионата России. По мнению специалиста, в случае с первым голом ничего не предвещало такой момент, команда работала плотно. Он подчеркнул, что удаление Романа Зобнина повлияло на ход игры.В источнике Максименко – топ-вратарь. Нет вопросов, нет претензий. Он много раз выручал команду. 21 год, а играет так, будто намного старше. Вратарская позиция – одна из самых сложных в футболе, все могут ошибиться. Но он может оплатить следующий командный ужин, например.Sports.ru16:49