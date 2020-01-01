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Тедеско: «Пожал бы руку Ганчаренко, если бы он был женщиной»
Спорт-Экспресс
  • Вести.Ru4:15
Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему проигнорировал рукопожатие с Виктором Ганчаренко по окончании дерби с ЦСКА.В источнике
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Подробнее о событии
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Гончаренко лишил «Спартак» почти всех козырей. Тедеско плохо повлиял на игру в ответ

Чемпионат 02:30
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Тедеско рассказал, почему после матча проигнорировал Гончаренко

Sport.ru вчера в 16:59
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Тедеско: почему я должен первый идти жать руку Гончаренко?

Футбол России вчера в 16:27
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