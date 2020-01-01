НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеДубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в БелоруссиюЦСКА объявил результаты обследования Чалова после дерби со «Спартаком»Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»Главное«Ростов» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» на 102-й минуте«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболуСемак одержал 50-ю победу во главе «Зенита»Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отмененАЕК Карреры одолел ПАОК и вышел на 2-е место в чемпионате ГрецииLiveResult.RuТедеско: «Пожал бы руку Ганчаренко, если бы он был женщиной»Спорт-Экспресс114Вести.Ru4:15Рулевой «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему проигнорировал рукопожатие с Виктором Ганчаренко по окончании дерби с ЦСКА.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Гончаренко лишил «Спартак» почти всех козырей. Тедеско плохо повлиял на игру в ответЧемпионат 02:30Тедеско рассказал, почему после матча проигнорировал ГончаренкоSport.ru вчера в 16:59Тедеско: почему я должен первый идти жать руку Гончаренко?Футбол России вчера в 16:27рекламаЕщё по темеДубль Влашича принес победу ЦСКА в московском дерби со «Спартаком»Гончаренко заявил об особенном подходе ЦСКА к игре со «Спартаком»Гончаренко извинился перед футболистами ЦСКА за поездку в БелоруссиюЦСКА объявил результаты обследования Чалова после дерби со «Спартаком»Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»Главное«Ростов» вырвал ничью в матче с «Краснодаром» на 102-й минуте«Ахмат» выиграл у «Арсенала» в чемпионате России по футболуСемак одержал 50-ю победу во главе «Зенита»Футбольный матч между «Оренбургом» и «Уралом» отмененАЕК Карреры одолел ПАОК и вышел на 2-е место в чемпионате ГрецииНовости