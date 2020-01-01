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Тедеско подвел итоги матча «Спартака» с «Тамбовом»
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско высказался о поражении команды в матче 26-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:3).В источнике
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