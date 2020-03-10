«Спартак» потерпел поражение от «Краснодара»

Несмотря на разные места в таблице, «Спартак» выглядел фаворитом в этом матче, но с первых минут стало ясно, что красно-белые не будут отчаянно рваться в позиционные атаки и дадут «Краснодару» контролировать игру.