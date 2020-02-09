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Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир
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"Спартак" просто выиграл турнир.В источнике
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Тедеско: «Спартак» просто выиграл турнир

Газета.Ru вчера в 23:26
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«Спартак» в Катаре слишком далек от идеала. Пять вопросов к Доменико Тедеско

Спорт день за днем вчера в 17:14
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Скромный Бакаев и честный Тедеско. Как «Спартак» праздновал победу на турнире в Катаре

Sport24.ru вчера в 12:40 
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