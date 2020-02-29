Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат московского дерби. «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.