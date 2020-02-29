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Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат московского дерби. «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.В источнике
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Что говорили после победы «Спартака» над «Динамо» в РПЛ

RT на русском 16:23
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Доменико Тедеско: Наверное, впервые за все время работы в России слышу комплименты

Советский спорт 13:15 
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Мы всю игру смотрели за Соболевым: собрали его моменты на гифках, все цифры (брак — 50%) и поговорили с Тедеско о новом форварде

Матч ТВ 12:43
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