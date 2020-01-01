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Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»
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Главный тренер красно-белых Доменико Тедеско намерен изучить игровые качества форварда и, возможно, предоставит ему шанс закрепиться в обойме московской команды.В источнике
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Подробнее о событии
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Источник: Тедеско может дать шанс Мелкадзе закрепиться в основе

Sport.ru 12:28
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Мелкадзе может вернуться в «Спартак» по просьбе Тедеско

Metaratings 12:22
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Мелкадзе вернется в «Спартак». Тедеско может дать ему шанс закрепиться в команде

Sports.ru 10:39
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