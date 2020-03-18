Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.