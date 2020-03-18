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Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»
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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.В источнике
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Подробнее о событии
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Тедеско хочет пригласить в «Спартак» сразу двух футболистов «Крыльев»

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Тедеско намерен приобрести двух игроков «Крыльев Советов»

Metaratings 15:31
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СМИ: Тедеско хочет пригласить в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»

Матч ТВ 14:54
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