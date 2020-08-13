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Тедеско: мои друзья смотрят матчи в Италии. Количество спартаковских болельщиков растёт
Количество спартаковских болельщиков растёт – купил им несколько футболок. Так что болельщики за рубежом уже экипированы.В источнике
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Тедеско рассказал, с какой музыкальной группой можно сравнить «Спартак»

BetOn 09:38
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Тедеско: «На какую музыкальную группу похож „Спартак“? Что-то из хард-рока»

Sport24.ru 08:11 
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Тедеско: мои друзья смотрят матчи в Италии. Количество спартаковских болельщиков растёт

Чемпионат 08:32
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