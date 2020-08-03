Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб, передает Fussball24.de. Тедеско возглавил столичный клуб в середине октября 2019 года.