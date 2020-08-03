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Газета.RuГазета.Ru
Тедеско назвал «Спартак» российской «Баварией»
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Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему принял решение возглавить российский клуб, передает Fussball24.de. Тедеско возглавил столичный клуб в середине октября 2019 года.В источнике
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Доменико Тедеско: «В России любят футбол. На топ-матчах замечательная атмосфера»

Sports.ru 06:31
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Тедеско сравнил «Спартак» с «Баварией»

Sport.ru 03:15
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Тедеско: «Спартак» - это что-то вроде российской «Баварии»

РИА Новости 02:40
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